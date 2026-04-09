クルマの中や電車のホーム、飛行機のゲートラウンジなど、机のないところで突発的に仕事をしなくてはならない時に、太ももの上にノートPCを乗せて作業をしたことがある人も多いはず。ただ、ももの上でPCがスベって安定しなかったり、前傾姿勢がつらかったり、なかなか作業ははかどりませんよね…。そんな、“太ももデスク”を日常的なリラックス作業スタイルに変えてくれるのが、家中どこでも気楽にPC作業ができるファーイーストガ