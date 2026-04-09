「ニコリともせず静かに歩いてるときも……」いつも明るく元気なイメージの榊原郁恵が、意外な“素顔”を明かした。ドラマ『エラー』の制作発表会見で、プライベートで気づかれてしまった際の悩みを告白。さらに、芸能人と気づかれないまま“オーラ”を理由に声をかけられた驚きのエピソードを語った。榊原郁恵○「ニコリともせず……」榊原郁恵、プライベートでの一面明かすABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ『エラー』(12日スタート