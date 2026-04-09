【「小林さんちのメイドラゴン」19巻】 4月9日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 双葉社は、マンガ「小林さんちのメイドラゴン」の19巻を4月9日に発売する。価格は792円。 本作は独り身お疲れOLの小林さんとポンコツご奉仕ドラゴン娘・トールによる人外系日常コメディ。アニメ化もされており、2025年には映画「小林さんちのメイドラゴン さみしがりやの竜」が公開された