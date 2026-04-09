シンガーソングライター・俳優の福山雅治が、町田啓太が主演を務める日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（11日スタート、毎週土曜後9：00）の主題歌を担当する。楽曲タイトルが「拍手喝采」だと発表され、福山、町田からコメントが到着した。【写真】子どもたちも同時解禁！生徒に囲まれる町田啓太本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクールを舞台にしたヒューマンドラマ。教室長・