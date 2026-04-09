「阪神２−３ヤクルト」（８日、甲子園球場）勝利への執念をみなぎらせた。終盤、ヤクルト・池山隆寛監督は投手が抑えるたびにガッツポーズ。逆転勝ちで今季初の連敗も阻止し、首位の座をキープした。「一つ勝ったっていうのは非常に大きい」と目を細めた。１点リードの八回。セットアッパーのリランソが佐藤輝への四球などで無死一、二塁のピンチを招くとマウンドに足を運んだ。「かわしにいっていた。『しっかり勝負して。