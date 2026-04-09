「阪神２−３ヤクルト」（８日、甲子園球場）

勝利への執念をみなぎらせた。終盤、ヤクルト・池山隆寛監督は投手が抑えるたびにガッツポーズ。逆転勝ちで今季初の連敗も阻止し、首位の座をキープした。「一つ勝ったっていうのは非常に大きい」と目を細めた。

１点リードの八回。セットアッパーのリランソが佐藤輝への四球などで無死一、二塁のピンチを招くとマウンドに足を運んだ。「かわしにいっていた。『しっかり勝負して。（甲子園の）声援にちびるな』というニュアンスのことを言わせてもらった」。指揮官の猛ゲキに応え、右腕は大山を併殺打、木浪を空振り三振に抑えた。

開幕１０戦目で犠打を解禁した。五回無死一、二塁の場面で伊藤に送りバントをさせて好機を広げた。これまでは打ち勝つ野球をしてきたが、初めて犠打を使った。得点は奪えなかったが、これも勝つための最善策だった。

チーム一丸で勝利し、前夜の嫌な流れを払拭した。試合前のミーティングでは「『勝たないと』と言わせてもらった。コーチ陣も選手も期待に応えてくれた」。ツバメ軍団が大きな１勝をつかんだ。