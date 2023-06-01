【その他の画像・動画等を元記事で観る】 渡辺直美とHANAのMAHINAが出演するロッテ“クランキー”の新TVCM『チョコサクサァァーク』篇が、4月14日より全国でのオンエアがスタートする。 ■CMソングはSOUL’d OUTの代表曲「ウェカピポ」のリメイク 楽曲は、平成のヒットソングであるSOUL’d OUT「ウェカピポ」をリメイクし、原曲のフレーズ感、ビート感に“クランキー”の“サクサク感”