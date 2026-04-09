渡辺直美×HANA・MAHINA“クランキー”新TVCMで初共演！お互いの呼び方は“ナーちゃん”“マーちゃん”

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渡辺直美とHANAのMAHINAが出演するロッテ“クランキー”の新TVCM『チョコサクサァァーク』篇が、4月14日より全国でのオンエアがスタートする。

■CMソングはSOUL’d OUTの代表曲「ウェカピポ」のリメイク

楽曲は、平成のヒットソングであるSOUL’d OUT「ウェカピポ」をリメイクし、原曲のフレーズ感、ビート感に“クランキー”の“サクサク感”を重ねたリズム感が癖になるCMオリジナルソング「ウェカピポ meets チョコサク」を採用。《チョコサクサァァーク》といった特徴的なフレーズは、原曲「ウェカピポ」を歌うSOUL’d OUTのMC・Diggy-MO’の歌い方をオマージュしており、ニュアンスの難しい歌い方を表現するために、制作チームがDiggy-MO’本人に歌唱指導をお願いするまでの徹底ぶり。原曲へのリスペクトが詰まった本格的な仕上がりになっている。

また、CMの舞台となる高速道路には、「ウェカピポ」のMVに登場するDiggy-MO’風の人型ロボットも登場。テンポに合わせて腕が動き、工事車両の電光掲示板に走るフレーズとともにサウンドと同期して、視覚的にも“サクサク食感の気持ちよさ”を補強する。

4月からの新生活で不安な気持ちやイライラもやもやする気分に寄り添い、“クランキー”のように“サクッ”と気持ちを切り替えられるメッセージがぎゅっと詰まったCMに仕上がっている。初共演にもかかわらず息の合った渡辺とMAHINAの掛け合いと、テンポに呼応した無駄のない動きに注目だ。

■撮影エピソード

“クランキー”をイメージしたオレンジを基調とした衣装でスタジオに入ったふたり。挨拶とともに渡辺がMAHINAの髪の色を見て「毛先がピンク！」とコメントすると、MAHINAが「あ、オレンジです」と反応。現場が和み、スタートした。その後撮影が進み、監督からの振り付けの要望に少し緊張しているMAHINAに対して、「プロですから」と気を使うような渡辺のコメントもあり、明るく、仲良く撮影に取り組む姿が見られた。

撮影した映像を振り返るときには、「カッコ良かった～」とお互いに褒め合い。シーンは進み、“クランキー”を食べて決めポーズを取るシーンでは、渡辺がチョコを口に入れ損ねてしまい、カットの声がかかると同時に、思わずスタジオ全体が笑いに包まれた。スタジオ最後のカットを終えると、ふたりに対して花とともに名前入りの“クランキー”が。ふたりは喜びながら「名前が書いてある！ これは一生食べられない」と驚きの表情を見せた。

最後は録音ブースで歌の録音へ。渡辺のパートから始まり、「ウェカピポ」の難易度の高いラップパートの収録では、まるでDiggy-MO’本人を彷彿とさせる歌い回しを披露。スムーズに収録が進み、本も人思わず「いけたんだけど」と驚きを見せる場面もあった。

■渡辺直美×MAHINA インタビュー