プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚肉とアスパラの中華炒め」 「菜の花の酢みそ和え」 「ネギとワカメのだし煮」 の全3品。 旬の野菜や海藻を使った献立です。【主菜】豚肉とアスパラの中華炒め グリーンアスパラの香りと食感を楽しめる炒めもの。 ©Eレシピ 調理時間：15分 カロリー：315Kcal レシピ制作：料理家・ソムリエ保田 美幸材料（2人分） 豚肉 (こま