カー用品メーカーのカーメイトは、iPhoneの位置情報機能に対応した新型カーチャージャーを2026年2月から3月にかけて順次発売した。急速充電機能に加え、探す機能に対応している点が大きな特徴だ。本体を車のシガーソケットに差し込むだけで、手元のiPhoneから車両の位置確認が可能となる。【こちらも】セルスター、駐車監視内蔵の2カメラドラレコを発売仕組みはシンプルで、Appleが提供する「探す」ネットワークを活用。Blueto