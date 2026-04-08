慶応大教授の田中浩一郎氏と、同志社大教授の三牧聖子氏が８日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米国とイランによる停戦協議の行方を議論した。三牧氏は、トランプ米大統領がイランによる１０項目の提案を交渉の「基盤」と表現したことについて、「イランに相当譲歩する内容でも、米国での受け止めは悪くない」と述べ、早期の事態収束を望む米世論は強いとした。田中氏は、米国側が一切認めない構えだったウラン濃縮活