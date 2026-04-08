2026年4月7日、劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の最速上映会が全席完売となり、中国のSNS・小書紅（RED）で話題となっている。同月10日に公開予定の劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の最速上映会が、日本全国のTOHOシネマズ13劇場で実施される。同月6日の午前0時、チケット予約開始時刻になると、サイトにはアクセスが殺到し、サーバーが一時的に停止する事態に。決済直前まで進みながら手続きが完了できなか