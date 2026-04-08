メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県亀山市の新名神高速でトラックが乗用車に衝突し6人が死亡した事故で、逮捕された大型トラックの運転手の女が「スマホを見ていた」と供述していることがわかりました。 先月20日、亀山市の新名神高速で、大型トラックが渋滞の列に突っ込み、子ども3人を含む6人が死亡しました。 この事故で亡くなったのは、静岡県袋井市の会社員・松本幸司さん（45）、恵梨子さん（42）、小学5年の