沖縄県名護市の辺野古沖で3月16日に発生した、平和学習中の同志社国際高の生徒を乗せた小型船2隻が転覆した死亡事故を巡り、著名人や政治家から安全管理体制や平和学習のあり方を疑問視する声が相次いでいる。 高校生が乗った船は、普段は基地移設に反対する「抗議船」として使用されていたもの。事故をめぐっては、犠牲になった女子生徒の遺族がnoteで故人について紹介するとともに、事故が発生したプロセスへの疑問をつづって