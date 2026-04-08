１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」にも出場し話題となった“浪速の成金ＴｉｋＴｏｋｅｒ”傾奇者が８日、豪華メンバーとのショットを公開し、反響を呼んだ。７日に行われたＴｉｋＴｏｋｅｒの野球大会に参加した際の様子で「ＴｉｋＴｏｋ野球大会ゲスト実況で参加して来ました普段はライバルであり仲間のみんなが力を合わせてイベントを盛り上げてほんまに素晴らしいなと