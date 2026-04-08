５日、２０２６年度チベット仏教ゲルク派学問僧ゲシェー・ラランパ昇格問答会と学位記授与式の様子。（ラサ＝新華社記者／晋美多吉）【新華社ラサ4月8日】中国西蔵自治区ラサ市の大昭寺で5日、チベット仏教ゲルク派学問僧の最高学位となる「ゲシェー・ラランパ」取得のための問答会と学位記授与式が行われ、同自治区の僧侶13人がゲシェー・ラランパに昇格した。ゲシェーはチベット語で「善知識」を意味し、ゲシェー・ラランパ