飼い主さんから「おいで」と呼びかけられた小さな子猫ちゃん。自分に向けて差し出された手を見つけると…？子猫ちゃんが見せた反応とその後の行動を収めたリール動画は74.8万再生を突破。投稿には、「無邪気でかわいい」「たまらん」と絶賛の声があがりました。 【動画：部屋を探索している子猫に『おいで』と声をかけると…泣けるほど尊い光景】 呼びかけに応える子猫 Instagramアカウント「とろろ」に投稿されたの