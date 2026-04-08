飼い主さんから「おいで」と呼びかけられた小さな子猫ちゃん。自分に向けて差し出された手を見つけると…？子猫ちゃんが見せた反応とその後の行動を収めたリール動画は74.8万再生を突破。投稿には、「無邪気でかわいい」「たまらん」と絶賛の声があがりました。

【動画：部屋を探索している子猫に『おいで』と声をかけると…泣けるほど尊い光景】

呼びかけに応える子猫

Instagramアカウント「とろろ」に投稿されたのは、キジトラ猫の「とろろ」ちゃんが小さい頃の姿を収めたリール動画です。

まだ生後間もない頃に迎えられたとろろちゃん。ある日、飼い主さんは部屋を探索中のとろろちゃんに「とろちゃんおいで」と声をかけてみたといいます。

すると、とろろちゃんから返ってきたのは「にゃ～」という元気な鳴き声だったのだそうです。自分が呼ばれているのが分かったのか、とても愛らしいお返事だったといいます。

よちよち歩きで一直線

お返事をした直後に、飼い主さんの手を発見したとろろちゃん。すると、一直線によちよちと駆け寄ってきたのだそうです。懸命に進んでいく様子は子猫ならではのひたむきさがあり、思わずキュンとしてしまいます。

手元にたどり着くと、片足をちょこんと乗せ、続けてもう片方の前足も乗せて抱きつくようなポーズに。自力ではベッドの上に上がれないというとろろちゃんを、飼い主さんが抱き上げてサポートしたのです。

飼い主さんと相思相愛

その後、飼い主さんからの愛情をたっぷり受けて、すくすく成長していったとろろちゃん。記事執筆時点では3歳となっていますが、甘えん坊っぷりは健在のようです。

飼い主さんが使っている座椅子がお気に入りなのだそうで、取られてしまうこともしばしばなのだとか。それでも「可愛いから」と譲ってしまうほど、飼い主さんに溺愛されている幸せ者なとろろちゃんなのでした。

最初に紹介した投稿には「無邪気でかわいい」「ヤバい…尊すぎて」「たまらない位可愛いです♡」と絶賛のコメントが集まりました。

Instagramアカウント「とろろ」では、とろろちゃんの癒し度満点な日常の様子を見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「とろろ」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。