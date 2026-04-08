西加奈子による『くもをさがす』（河出書房新社）が4月23日（木）に発売される。 【画像】西加奈子の『くもをさがす』Tシャツも再販 『くもをさがす』は、2021年コロナ禍の最中、滞在先のカナダで乳がんを宣告された西加奈子が、発覚から治療を終えるまでの約8ヶ月間を克明に描いたノンフィクション作品。2023年4月に単行本を発売、「アメトーーク！本屋で読書芸人」（テレビ朝日系）他テレビ番組での紹介、「あ