「楽天０−１日本ハム」（８日、楽天モバイル最強パーク宮城）楽天が先発・古謝の好投を打線が援護できず敗戦。引き分けを挟んでの連勝は４で止まり、一夜で２位から転落した。昨季から続いていた対日本ハム戦の連勝は５で止まった。古謝は三回までパーフェクトの立ち上がり。四回、先頭のカストロに左越え先制ソロを浴びたが、以降も緩急自在に好投を続け、９回１安打１失点の好投だった。一方の打線は日本ハム先発・北山