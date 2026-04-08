【東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”】 4月15日～2027年3月31日 開催予定 4月15日より開催となる東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」。本稿では25周年の夜景を彩るスポットを紹介する。 25周年の東京ディズニ}