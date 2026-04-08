【東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”】 4月15日～2027年3月31日 開催予定

4月15日より開催となる東京ディズニーシーのアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」。本稿では25周年の夜景を彩るスポットを紹介する。

25周年の東京ディズニーシーでは、各所で25周年を祝うデコレーションが施されている。エントランスに設置されたミッキーとミニーのオブジェをはじめとして、ミラコスタ通りの門、アラビアンコーストのトラの噴水などがあり、特に夜になるとライトアップされ、昼間とはまた異なった表情へと変化する。今回撮影したのは以下のスポットとなっているので、参考にしていただきたい。

・エントランス

・ミラコスタ通り

・アラビアンコースト

・キング・トリトン・キャッスル

エントランス

ミラコスタ通り

アラビアンコースト。ジーニーは一定の間隔で喋る

キング・トリトン・キャッスル

また空間演出を思い出と共に持ち帰りたいなら、スペシャルコンテンツ「ジュビリーブルー・メモリーズ」がオススメ。こちらはポンテ・ヴェッキオ橋にあるスポットで、専用ボトルを購入（1個2,000円）することで、ジュビリーブルーに包まれた空間へと案内され、そこに並んだ「ジュビリーブルーストーン」をひとつ持ち帰れるというもの。どこか神秘的な気持ちになれる体験となっている。

さらに夜の時間帯には、環境演出「スパークリング・ジュビリー・ナイト」が実施される。こちらは東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの壁面に映像が映し出されるというもので、視界いっぱいにきらびやかな映像が広がっていく。25周年のテーマソング「Come Join the Jubilee」の楽曲も合わせて、1日の締めくくりに最適なショーとなっている。

「ジュビリーブルー・メモリーズ」。専用のボトルを購入して、ストーンをひとつ、ボトルに入れて持ち帰れるというコンテンツ。神秘的な体験となっている

「スパークリング・ジュビリー・ナイト」。視界いっぱいに広がる映像に圧倒される

(C)Disney

