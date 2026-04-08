8日（水）、ABEMAは2025-26シーズン大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）チャンピオンシップ（CS）クォーターファイナル、セミファイナル、ファイナルのGAME1、計3試合を「ABEMA de J SPORTS」にて無料生中継することを発表した。 SVリーグの男女全試合を「ABEMA de J SPORTS」で生中継しているABEMA。今回はCSの開幕戦となる、NECレッドロケッツ川崎 vs 埼玉上尾メディックスのクォ}