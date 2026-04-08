8日（水）、ABEMAは2025-26シーズン大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）チャンピオンシップ（CS）クォーターファイナル、セミファイナル、ファイナルのGAME1、計3試合を「ABEMA de J SPORTS」にて無料生中継することを発表した。

SVリーグの男女全試合を「ABEMA de J SPORTS」で生中継しているABEMA。今回はCSの開幕戦となる、NECレッドロケッツ川崎 vs 埼玉上尾メディックスのクォーターファイナルGAME1を18:55より無料生中継することが発表された。本試合は10日（金）に東急ドレッセとどろきアリーナで開催される。なお、セミファイナル、ファイナルの無料生中継については後日、ABEMAスポーツ公式X（@sports_ABEMA）で詳細を発表するとしている。

また、無料生中継の決定を記念し、本大会注目選手のサイン入りグッズが当たるプレゼントキャンペーンの実施も決定。詳細や応募方法は、こちらもABEMAスポーツ公式Xで順次発表される。

今シーズン、レギュラーシーズンにおける両チームの対戦は2025年11月に行われた第8節のみ。その際はGAME1、GAME2ともにフルセットの激闘が繰り広げられ、白星を分け合った。佐藤淑乃や和田由紀子など日本代表を多く擁するNEC川崎が貫禄の強さを見せるか、アウェーの逆境を跳ね除けて埼玉上尾が勝利を掴み取るか、注目が集まる。