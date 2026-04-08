自転車の交通違反に警察が反則金の納付を通告できるいわゆる青切符制度の運用が始まって1週間余り。県内では7日までに11人が摘発されていたことがわかりました。県警が今月1日から7日までに自転車の交通違反で摘発したのは20代から60代の男女11人です。主な違反は「ながらスマホ」でいずれも青切符が交付されています。このほか悪質な違反として3人が「酒気帯び」で検挙されています。自転車の青切符制度の対象は「16歳以上」で危