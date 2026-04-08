数々のJリーガーを排出してきた清水商業高校を前身とする「清水桜が丘高校」。市内有数の進学校「静岡市立高校」。静岡市は先日この2校を廃校にして特色ある新たな高校を作ると発表。驚かれた人も多いと思います。そこで今回のテーマはこちら「公立高校の再編教育現場で何が？」“廃校”を選択した事情とは…。「静岡市立高校」と「清水桜が丘高校」の、2つの市立高校をもつ静岡市。「静岡市立高校」は1948年に