滝沢眞規子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【リアル出張48h】京都の最新おすすめ！5つ星ホテル・お香・必需品など。研究所にも潜入！？』という動画を投稿。動画では滝沢さんがパッキングをする場面があり、出張の必需品を教えてくれました。【関連】滝沢眞規子、お取り寄せしているこだわりのドリンクを紹介「いつも飲んでます」滝沢さんは「必ず持って行く」とこちらのアイテムを紹介。■ダイソンのストレイトナー この投