滝沢眞規子、ストレートヘアが仕上がるドライヤーを紹介「次の日全然楽」

滝沢眞規子さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【リアル出張48h】京都の最新おすすめ！5つ星ホテル・お香・必需品など。研究所にも潜入！？』という動画を投稿。動画では滝沢さんがパッキングをする場面があり、出張の必需品を教えてくれました。

【関連】滝沢眞規子、お取り寄せしているこだわりのドリンクを紹介「いつも飲んでます」

滝沢さんは「必ず持って行く」とこちらのアイテムを紹介。

■ダイソンのストレイトナー

ダイソン / Dyson Airstrait(TM)ストレイトナー セラミックピンク (HT01 VLP) 税込53,799円（公式サイトより）

髪を乾かしながらストレートヘアにスタイリングが出来るドライヤー。

ヘアアイロンのような形をしていますが、高温プレートではなく風の力なので、過度な熱ダメージを防ぎます。

■朝のスタイリングが簡単に

滝沢さんは「これでちゃんと乾かして寝ると次の日全然楽なのでこれも入れていきます」とコメント。

入浴後の髪を乾かす時間でストレートヘアが作れたら、翌朝の支度にかかる時間を短縮出来ていいですね。

■動画もチェック

動画では、このほかにも滝沢さんが出張に持っていくお気に入りのアイテムを紹介しています。ぜひチェックしてみてくださいね。