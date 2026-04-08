メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県の県立高校に通う男子生徒が2022年に自殺した事案について、県の調査委員会が再調査した結果、「いじめの事実は認定できなかった」としました。 2022年2月、三重県の高校2年の男子生徒が自殺しました。 教育委員会の第三者機関は2023年に「いじめは確認できなかった」と結論づけましたが、調査が不十分であるとする遺族の意向で再調査が行われました。 そして県の調査委員会は8