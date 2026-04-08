群馬県中之条町の観光庭園で春の花々が見ごろを迎え、訪れる人の目を楽しませています。 ７つの庭で季節ごとの花々を楽しめる中之条ガーデンズ。先月から一般公開されている花桃の丘には約１０００本のハナモモが植えられ、いま満開を迎えています。斜面には黄色のレンギョウや白いユキヤナギも咲き誇り、春の花々のコントラストを楽しむことができます。 園内には色とりどりの花々を楽しもうと県内外から多くの人々が訪