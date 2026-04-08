プロ野球12球団が参加するイベント「ポケモンベースボールフェスタ2026」に向け、広島東洋カープの限定コラボユニホームが公開されました。 人気アニメ「ポケットモンスター」とコラボしたユニホームは、通常のデザインとは異なり、赤いしぶきのようなラインの中にピカチュウがあしらわれています。選手が着用すると、ピカチュウのしっぽの一部が見えるデザインになっているのが特徴です。