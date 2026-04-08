熊本県五木村で唯一の小学校と中学校を統合した義務教育学校「五木学園」の開校式が行われました。 義務教育学校は、小学校から中学校までを合わせた9年間で教育をする学校で、この学校は五木東小学校と五木中学校を統合して誕生しました。 4月8日、体育館で開かれた開校式には、2年生から9年生の児童生徒や関係者、合わせて130人が出席しました。 五木村の木下丈二村長が開校を宣言し、新しい校旗が披露されました。 五木学園