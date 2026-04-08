太平洋戦争中の81年前の8日、鹿児島高校の前身、鹿児島高等女学校の生徒28人がアメリカ軍の空襲を受け、犠牲となりました。8日、鹿児島高校で慰霊祭が行われ、当時、女学校に通っていた女性（97）も愛知県から参列し、平和を誓いました。8日、鹿児島市の鹿児島高校で行われた慰霊祭には卒業生や在校生、学校の関係者など約20人が参列しました。太平洋戦争中の81年前の4月8日、鹿児島市を襲ったアメリカ軍の空襲で、鹿児島高校