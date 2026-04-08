メ～テレ（名古屋テレビ） 政府は「特定利用空港・港湾」に、愛知県の中部空港・名古屋港・三河港を指定したと発表しました。 「特定利用空港・港湾」は国が防衛力強化の目的で整備を進めていて、指定された空港や港は自衛隊や海上保安庁の訓練などに、平時から円滑に使えるようになります。 政府は8日、関係閣僚会議を開き、愛知県の中部空港と名古屋港、三河港を「特定利用空港・港湾」に指定しました。 「特