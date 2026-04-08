大分県日田市選出の現職の県議会議員、井上明夫さんが7日亡くなりました。69歳でした。 大分県議会事務局によりますと、現職の県議会議員で日田市選挙区の井上明夫さん（69）は、病気のため7日亡くなりました。 井上さんは2015年の初当選から3期連続で当選し、副議長も務めました。 県選管によりますと、日田市選挙区は定数3のため、公選法の規定により補欠選挙は実施されません。