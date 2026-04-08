20代の女性に路上でわいせつな行為をしたとして20代の男を逮捕です。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、金沢市に住む29歳の会社員の男です。7日夜、車の中にいたこの容疑者は、その付近を歩いていた20代の女性が近づいたところ、運転席から下りて女性の上半身を触った疑いが持たれています。警察の調べに対し、容疑者は「夢の中で触った」と容疑を否認しているということです。