石川県かほく市で8日、新入生らを事故から守る街頭指導が行われました。通学路にひそむ危険。子どもの安全を守るには何が必要なのかを考えます。「信号が青になっても車が来ないか見て渡ってね」新学期の始まりに合わせ、石川県のかほく市と津幡警察署が行った、登校児童らへの街頭指導。8日朝、かほく市内の小学校近くの交差点では、市長や警察署員が街頭に立ち、入学したばかりの新1年生らを見守りながら、交通安全を呼び掛けま