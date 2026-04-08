Intelは、3月9日に異色のコア構成を採用する産業向けプロセッサ「Intel Core 9 273PQE」などを発表した。この産業用製品をなんとか消費者向けマザーボードで動かそうと試みた人物が現れ、BIOSをAIで改造して起動にこぎつけたようだ。海外テック媒体等が報じている。AIが編集した改造BIOSでIntelの産業用プロセッサが消費者向けマザーボードで起動してしまうIntel Core 9 273PQEは、高性能コアのみを12個搭載して高い性能を実現し、