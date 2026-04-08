本田紗来 本田紗来がこのほど、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催された『マイナビ TGC 2026 S／S』に出演。次世代のスター美容師を発掘するオーディション番組『恋髪オーディション』の企画ステージ「Nailie Beauty SPECIAL STAGE」に登場したほか、「ANTEPRIMA」（アンテプリマ）のファッションステージでランウェイを歩いた。『Ray』の専属モデルを務める本田紗来は今春に高校を卒業し大学に進学。今後は