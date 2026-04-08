第１弾：4月10日(金)～『春巻きストのたしなみ～ヘッドフォンで頂く極上の１本～』仕事に悩むファッションライターを演じる超特急・シューヤ究極の春巻きASMRでテンション爆アガり！👂✨ 第２弾：4月16日(木)～『岩井炒飯道～勇気と悠毅の中華旅～』芸能界イチの炒飯王ハライチ・岩井フェスで1日1000食完売目指しガチ修業！🔥 Ｂ