4月に入ってからは雨の日が多くなっています。今日8日(水)は全国的に晴れて春の陽気になりましたが、明日9日(木)から明後日10日(金)は再び広く雨が降りそうです。風も強まり、荒れた天気になる可能性もあります。明日9日は西から雨の範囲が広がる明日9日(木)から明後日10日(金)にかけて、低気圧が日本海を進み、低気圧から延びる前線が本州付近を通過します。明日9日(木)は、九州の早い所では昼過ぎから雨雲がかかり始め、夜にかけ