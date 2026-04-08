【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ『【推しの子】』第3期のオリジナルサウンドトラックVol.3が2026年4月8日にCDと配信でリリースされた。CDは2枚組、全48曲収録となっている。印象的なシーンで使用された、中学生シンガーソングライターのo.j.oが歌う挿入歌も4曲収録！リリースを記念してo.j.oよりコメントも到着した。また、対象店舗にて、キャラクターソングCD Vol.5とオリジナルサウンドトラックの同時に予約・購