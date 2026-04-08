TVアニメ『【推しの子】』オリジナルサウンドトラックVol.3発売＆配信開始！挿入歌を担当したo.j.oの楽曲も収録！

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TVアニメ『【推しの子】』第3期のオリジナルサウンドトラックVol.3が2026年4月8日にCDと配信でリリースされた。CDは2枚組、全48曲収録となっている。

印象的なシーンで使用された、中学生シンガーソングライターのo.j.oが歌う挿入歌も4曲収録！リリースを記念してo.j.oよりコメントも到着した。

また、対象店舗にて、キャラクターソングCD Vol.5とオリジナルサウンドトラックの同時に予約・購入をすると、法人別の限定特典をプレゼントキャンペーンも実施中。

そして、挿入歌の制作背景を前編・後編に分けて『【推しの子】』YouTubeチャンネルにて公開中！映像内では、o.j.oのレコーディング風景や、バンド・ストリングスなどの楽器収録の様子も見ることができる。

＜o.j.oよりコメント＞



私にとって「【推しの子】」は大好きなアニメです。

今回、歌わせて頂いた曲がリリースされることがとても嬉しいです。

伊賀さんの楽曲を聴かせて頂いた時、これから広がっていく何か大きな世界を感じました。

レコーディングではキャラクターたちの感情を想いながら歌いました。

どの曲もそれぞれのキャラクターの複雑な感情の変化が現れている曲たちだと思いました。

「【推しの子】」を愛する、音楽を愛する多くの人たちに聴いてほしいです。

●リリース情報

TVアニメ「【推しの子】」オリジナルサウンドトラックVol.3

音楽：伊賀拓郎

2026年4月8日発売

価格：￥3,520（税込）

品番：ZMCZ-18881

発売元・販売元：KADOAKWA

配信リンクはこちら

https://nex-tone.link/8wXSEe5rp

＜収録内容＞CD2枚組



1.MEMcho’s monologue

2.Ruby’s plot

3.Unfettered days I

4.Days with Aqua I

5.True love

6.To get a big break I

7.To get a big break II

8.To get a big break III

9.Trouble

10.Cleanly, sincerely

11.Dilemma

12.Dilemma and True love

13.Scandal

14.Panic

15.Negotiation

16.As a friend

17.Profiling and Determination I

18.Unfettered days II

19.Disturbance and Confusion I

20.Disturbance and Confusion II

21.Days with Aqua II

22.Profiling and Determination II

23.Miyako

24.Exposure of the truth I

25.Exposure of the truth II

26.Sever ties I

27.Sever ties II

28.Liar

29.Ruby’s individuality



1.Time to fulfill the promise

2.Tendouji Marina

3.Lost love

4.Shattered heart

5.Longing for mother

6.Ruby’s despair

7.The 15 Year Lie

8.DIG DEEP☆ONE A

9.DIG DEEP☆ONE B

10.DIG DEEP☆ONE C

11.DIG DEEP☆ONE D

12.DIG DEEP☆ONE E

13.On your side feat. o.j.o

作詞：hotaru 作編曲：伊賀拓郎

14.Dolphin feat. o.j.o Introduction

15.Dolphin feat. o.j.o

作詞：koshi 作曲：伊賀拓郎 編曲：Street

16.Way of leaving feat. o.j.o Introduction

17.Way of leaving feat. o.j.o

作詞：hotaru 作編曲：伊賀拓郎

18.You are light feat. o.j.o Introduction

19.You are light feat. o.j.o

作詞：koshi 作編曲：伊賀拓郎

TVアニメ「【推しの子】」キャラクターソングCD Vol.5

歌：B小町 ルビー（CV：伊駒ゆりえ）、有馬かな（CV：潘めぐみ）、MEMちょ（CV：大久保瑠美）

発売中



価格：￥1,980（税込）

品番：ZMCZ-18891

発売元・販売元：KADOAKWA

配信リンクはこちら

https://nex-tone.link/x3stahyTk

＜収録曲＞

01.Bのリベンジ

歌：B小町 ルビー（CV：伊駒ゆりえ）、有馬かな（CV：潘めぐみ）、MEMちょ（CV：大久保瑠美）

作詞・作曲：大石昌良 編曲：大石昌良、RINZO

02.チェキチェキ LOVE ME

歌：B小町 ルビー（CV：伊駒ゆりえ）、有馬かな（CV：潘めぐみ）、MEMちょ（CV：大久保瑠美）

作詞・作編曲：本田正樹

03.MY WILL

歌：B小町 有馬かな（CV：潘めぐみ）、ルビー（CV：伊駒ゆりえ）、MEMちょ（CV：大久保瑠美）

作詞・作編曲：Kijibato

04.キミインプレッション

歌：B小町 MEMちょ（CV：大久保瑠美）、有馬かな（CV：潘めぐみ）、ルビー（CV：伊駒ゆりえ）

作詞・作編曲：アオワイファイ

他instrumental含む全8曲収録

法人別 限定特典

アニメイト： オリジナル缶バッジ（75mm）

ゲーマーズ： オリジナル缶バッジ（75mm）

ソフマップ／アニメガ（一部アニメガ店舗除く）： オリジナルアクリルコースター（正方形76mm）

対象商品

TVアニメ「【推しの子】」キャラクターソングCD Vol.5

品番：ZMCZ-18891 価格：1,980円（税込）

発売日：2026年3月25日（水）

TVアニメ「【推しの子】」オリジナルサウンドトラック Vol.3

品番：ZMCZ-18881 価格：3,520円（税込）

発売日：2026年4月8日（水）

配布時期：2026年4月8日（水） 〜 無くなり次第終了

注意事項

上記2タイトルを同時にご予約・ご購入のお客様が対象となります。

特典は無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

一部取り扱いのない店舗もございます。お渡し方法など詳細は各店舗へお問い合わせください。

特典の絵柄・仕様は予告なく変更になる場合がございます。

＜o.j.oプロフィール＞

o.j.o（読み：オジョ）

東京都出身、15歳の女性シンガーソングライター。 小学１年生の時にダンスとピアノを習い始め音楽に目覚める。 マイケル・ジャクソンとブルーノ・マーズに影響を受け、6年生の時に親に買ってもらったDTMで作曲を開始。 13歳の時にデビューシングル「Bah!」でアーティスト活動をスタート。最新シングル「One day」が配信中。

オフィシャルサイト

https://bio.to/o.j.oWN

●作品情報

TVアニメ『【推しの子】』

TOKYO MX 1月14日より 毎週水曜 23:00〜

サンテレビ 1月14日より 毎週水曜 24:00〜

KBS京都 1月14日より 毎週水曜 24:00〜

テレビ和歌山 1月14日より 毎週水曜 24:00〜

奈良テレビ放送 1月14日より 毎週水曜 24:00〜

びわ湖放送 1月14日より 毎週水曜 24:00〜

岐阜放送 1月14日より 毎週水曜 24:10〜

AAB秋田朝日放送 1月14日より 毎週水曜 24:15〜

三重テレビ放送 1月14日より 毎週水曜 24:20〜

TSKさんいん中央テレビ 1月14日より 毎週水曜 24:45〜

熊本朝日放送 1月14日より 毎週水曜 24:50〜

NBC長崎放送 1月14日より 毎週水曜 24:56〜

テレビユー福島 1月14日より 毎週水曜 24:58〜

FBC福井放送 1月14日より 毎週水曜 24:59〜

BS11 1月14日より 毎週水曜 25:00〜

テレビ愛知 1月14日より 毎週水曜 25:00〜

テレビ北海道 1月14日より 毎週水曜 25:00〜

tbc東北放送 1月14日より 毎週水曜 25:00〜

tvk 1月14日より 毎週水曜 25:00〜

群馬テレビ 1月14日より 毎週水曜 25:00〜

とちぎテレビ 1月14日より 毎週水曜 25:00〜

テレビ愛媛 1月14日より 毎週水曜 25:15〜

KSB瀬戸内海放送 1月14日より 毎週水曜 25:20〜

KKB鹿児島放送 1月14日より 毎週水曜 25:20〜

RCC中国放送 1月14日より 毎週水曜 25:25〜

IBC岩手放送 1月14日より 毎週水曜 25:28〜

チバテレ 1月14日より 毎週水曜 25:30〜

テレ玉 1月14日より 毎週水曜 25:30〜

TVQ九州放送 1月14日より 毎週水曜 25:30〜

MRO北陸放送 1月14日より 毎週水曜 25:30〜

NST新潟総合テレビ 1月14日より 毎週水曜 25:40〜

UMKテレビ宮崎 1月14日より 毎週水曜 25:54〜

abn 長野朝日放送 1月14日より 毎週水曜 25:55〜

SBS静岡放送 1月14日より 毎週水曜 26:00〜

UTYテレビ山梨 1月14日より 毎週水曜 26:30〜

AT-X 1月15日より 毎週木曜 22:00〜

リピート放送：毎週月曜 10:00〜／毎週水曜 16:00〜

配信情報

ABEMAにて地上波同時・単独最速配信開始

ABEMA 1月14日より 毎週水曜 23:00〜

その他サイトも1月15日（木）23:00〜以降、順次配信予定

※放送・配信日時は変更になる可能性があります。予めご了承ください。

＜INTRODUCTION＞

物語は新たなステージへ──

『POP IN ２』のリリースから半年。

ＭＥＭちょの尽力の甲斐もあり、今やB小町はブレイク寸前。

アクアはマルチタレント、あかねは実力派女優の道を順調に歩んでいる。

一方で、かなは以前の明るさを失っていた。

そして、アイとゴローの死の真相を追い求め、

ルビーは芸能界を駆け上がる。

────嘘を、武器にして。

【STAFF】

原作：赤坂アカ×横槍メンゴ（集英社ヤングジャンプコミックス刊）

監督：平牧大輔

シリーズ構成：田中 仁

キャラクターデザイン：平山寛菜

総作画監督：平山寛菜、室賀彩花、水野公彰、朱里、森田莉奈、稲手遥香、錦 寛乃

メインアニメーター：沢田犬二

美術監督：宇佐美哲也(スタジオイースター)

美術設定：水本浩太(スタジオイースター)

色彩設計：芦原明音

撮影監督：耼野貴文

編集：坪根健太郎

音楽：伊賀拓郎

音響監督：高寺たけし

音響効果：川田清貴

アニメーション制作：動画工房

【CAST】

アクア:大塚剛央

ルビー:伊駒ゆりえ

有馬かな:潘めぐみ

黒川あかね：石見舞菜香

MEMちょ：大久保瑠美

アイ:高橋李依

©赤坂アカ×横槍メンゴ／集英社・【推しの子】製作委員会

関連リンク

TVアニメ『【推しの子】』公式サイト

https://ichigoproduction.com/