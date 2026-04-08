世の中の“妙にひっかかること”を論じて、偉大な哲学者ニーチェのように“それっぽい言葉”を残す番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』。4月7日（火）に放送された同番組で、飲食店の店員の態度について、永野とくるま（令和ロマン）が議論を繰り広げた。くるまは、飲食店の店員に嫌な対応をされても“許してしまう”瞬間があるそうで…。【映像】永野が「これはマジで流行る！」とひらめいた、声優吹替による店員の接客今回