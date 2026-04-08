菅田将暉が1月に開催した東京ガーデンシアターでの約1年半ぶりのワンマンライブ『菅田将暉 LIVE 2026』の模様が、5月1日よりU-NEXTにて独占配信されることが決定した。【ライブ写真】座って歌唱するクールな菅田将暉！そのほかソロショットやバンドショットがたっぷり2017年から本格的に音楽活動を開始した菅田将暉。2019年リリースの「まちがいさがし」は各配信ストアにて1位を席巻し、その年に『第70回NHK紅白歌合戦』への初