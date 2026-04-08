菅田将暉、約1年半ぶりのワンマンライブ『菅田将暉 LIVE 2026』U-NEXTで独占配信決定
菅田将暉が1月に開催した東京ガーデンシアターでの約1年半ぶりのワンマンライブ『菅田将暉 LIVE 2026』の模様が、5月1日よりU-NEXTにて独占配信されることが決定した。
【ライブ写真】座って歌唱するクールな菅田将暉！そのほかソロショットやバンドショットがたっぷり
2017年から本格的に音楽活動を開始した菅田将暉。2019年リリースの「まちがいさがし」は各配信ストアにて1位を席巻し、その年に『第70回NHK紅白歌合戦』への初出場を果たしたほか、『第61回 日本レコード大賞』特別賞も受賞した。2020年11月リリースの「虹」もヒットを記録し、音楽アーティストとしても注目を集めている。
同ライブは、1月14日に発売したEP『SENSATION CIRCLE』の楽曲を中心に、「さよならエレジー」「虹」「まちがいさがし」などのヒット曲を織り交ぜた全17曲で構成。信頼のおけるバンドメンバーと作り上げた、特別なライブアレンジが聴ける。
■『菅田将暉 LIVE 2026 in 東京ガーデンシアター 2026.01.25』概要
配信日時：4月8日（水）午後6時〜
【ライブ写真】座って歌唱するクールな菅田将暉！そのほかソロショットやバンドショットがたっぷり
2017年から本格的に音楽活動を開始した菅田将暉。2019年リリースの「まちがいさがし」は各配信ストアにて1位を席巻し、その年に『第70回NHK紅白歌合戦』への初出場を果たしたほか、『第61回 日本レコード大賞』特別賞も受賞した。2020年11月リリースの「虹」もヒットを記録し、音楽アーティストとしても注目を集めている。
同ライブは、1月14日に発売したEP『SENSATION CIRCLE』の楽曲を中心に、「さよならエレジー」「虹」「まちがいさがし」などのヒット曲を織り交ぜた全17曲で構成。信頼のおけるバンドメンバーと作り上げた、特別なライブアレンジが聴ける。
■『菅田将暉 LIVE 2026 in 東京ガーデンシアター 2026.01.25』概要
配信日時：4月8日（水）午後6時〜