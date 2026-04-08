アイススケートショー「スターズ・オン・アイス」に出演するため来日中のアリサ・リュウが8日までにインスタグラムを更新。グラミー賞受賞の女性アーティストとともに1960年代風のファッションを身にまとい、ダンス動画を公開した。ファンからは「最高にすごいデュエット」などの声が寄せられている。 ■ミラノ五輪で使用した楽曲で踊る 投稿された動画にはオレンジとイエローのミニドレ