アイススケートショー「スターズ・オン・アイス」に出演するため来日中のアリサ・リュウが8日までにインスタグラムを更新。グラミー賞受賞の女性アーティストとともに1960年代風のファッションを身にまとい、ダンス動画を公開した。ファンからは「最高にすごいデュエット」などの声が寄せられている。

■ミラノ五輪で使用した楽曲で踊る

投稿された動画にはオレンジとイエローのミニドレスを身にまとい、茶色のブーツを履いたリュウの姿。60年代風ファッションでかため、24、26年と2度のグラミー賞に輝いた新世代の歌姫レイヴェイとともにキュートなダンスを披露した。

レイヴェイも白を基調としたカギ編みのミニドレスに白のブーツ、白のヘッドバンド、白いイヤリングで統一し、リュウのレトロな雰囲気に合わせていた。

リュウはレイヴェイの作品を演技に採用しており、2月のミラノ・コルティナ五輪ではショートプログラムで「Promise」に合わせて滑ったほか、過去には「Let You Break My Heart Again」なども使用。そのため、2人は以前から面識があり、五輪期間中もメッセージを送りあっていたという。

■大阪の街を訪れた様子もアップ

今回2人が躍った楽曲は、ピンクパンサレスの「Stateside」（ザラ・ラーソンが参加したリミックス版）。リュウが五輪のエキシビションで使用した曲で、演技とともに注目され、五輪をきっかけに音楽チャートを賑わせていた。

超豪華なコンビが、突然共演を果たしたことでファンは歓喜。「アリサとレイヴェイってマジ！？ 誰か起こして、これ夢でしょ！」「女王2人、美しすぎる！」「最高の組み合わせだ」などのコメントが寄せられた。また、ピンクパンサレス本人も「「OKAAAYYYY」と反応した。

リュウは6日にも「スターズ・オン・アイス」で訪れた大阪の街を散策するシーンを投稿。韓国料理店や古着店を訪れ、写真に収めていた。

10日からは東京公演が控えており、ファンはさらなる発信に期待している。