ドジャースの山本由伸投手は7日（日本時間8日）、敵地ロジャースセンターでのブルージェイズ戦に先発。6回0／3を投げて5安打1失点6奪三振の好投で今季2勝目を挙げた。MLB公式はデーブ・ロバーツ監督や好救援を見せたアレックス・ベシア投手のコメントを紹介している。 ■ブルージェイズ敵地で放った輝き 今季3度目の先発となった山本は、初回から3者連続三振を奪う圧巻の立ち上がり