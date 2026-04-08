7日（火）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の埼玉アザレアは、アウトサイドヒッターの小林桜太（25）とセッターの樋口響（22）が退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 小林は山梨大学を卒業後、2022年に埼玉へ入団。今季はVリーグ男子 東地区で27試合でベンチ入りして201得点をあげるなど、チームに貢献した。 樋口は駒澤大学在学中の2025年11月に新加入選